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Asteğmen, terhisine bir gün kala kazada yaşamını yitirdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel (26), terhisine bir gün kala geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
|26 Haziran 2020 15:03
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel (26), terhisine bir gün kala geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Güzelyurt-Lefke karayolunda meydana geldi. Bir yıldır Güzelyurt'ta görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel yönetimindeki R 673 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Adem Gökçe yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Gökçe ise yaralandı. Adem Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.
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