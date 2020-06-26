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Alişan'ın kazasına benzer bir kaza da İzmir'de meydana geldi

Sanatçı Alişan'ın İstanbul'a giderken Manisa'da kullandığı cipin aksının kırılması sonucu ailesiyle birlikte ölümden döndüğü kazanın bir benzeri de İzmir'de meydana geldi.
 26 Haziran 2020 15:15
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Alişan'ın kazasına benzer bir kaza da İzmir'de meydana geldi

Bir otomobilin sağ ön aksının kırılması sonucu sürücü güçlükle aracı kontrol etmeyi başarırken, olası faciadan dönüldü.

Kimliğini vermek istemeyen bir sürücü trafiğin yoğun olduğu saatlerde düşük hızla caddede seyir halindeyken otomobilin sağ ön aksı kırıldı. Akşam saatlerinde Yeşildere Caddesi'nde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini koruyan sürücü, büyük bir güçlükle aracını durdurdu. Otomobilinden inen sürücü, sağ ön aksın kırıldığını gördü.

Ailesi ile birlikte bir tatil beldesine gitmek için yola çıktığını ifade eden sürücü, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Alişan da benzer kazada ölümden döndü

Bu kaza önceki gün sanatçı Alişan'ın ailesiyle birlikte geçirdiği kazayı akıllara getirdi. Beraberinde eşi, çocuğu ve çocuğunun bakıcısı ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Alişan'ın kullandığı cipin de aksı kırılmış ve takla atan cipten aile sıyrıklarla kurtulurken, çocuğunun bakıcısı yaralanmıştı.
DHA
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