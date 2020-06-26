Alişan'ın kazasına benzer bir kaza da İzmir'de meydana geldi
|26 Haziran 2020 15:15
|Yazdır
Bir otomobilin sağ ön aksının kırılması sonucu sürücü güçlükle aracı kontrol etmeyi başarırken, olası faciadan dönüldü.
Kimliğini vermek istemeyen bir sürücü trafiğin yoğun olduğu saatlerde düşük hızla caddede seyir halindeyken otomobilin sağ ön aksı kırıldı. Akşam saatlerinde Yeşildere Caddesi'nde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini koruyan sürücü, büyük bir güçlükle aracını durdurdu. Otomobilinden inen sürücü, sağ ön aksın kırıldığını gördü.
Ailesi ile birlikte bir tatil beldesine gitmek için yola çıktığını ifade eden sürücü, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Alişan da benzer kazada ölümden döndü
Bu kaza önceki gün sanatçı Alişan'ın ailesiyle birlikte geçirdiği kazayı akıllara getirdi. Beraberinde eşi, çocuğu ve çocuğunun bakıcısı ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Alişan'ın kullandığı cipin de aksı kırılmış ve takla atan cipten aile sıyrıklarla kurtulurken, çocuğunun bakıcısı yaralanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Madde bağımlılarının tedavi edileceği 'Bağımsızlık Köyü' açıldı
26 Haziran 2020 16:29
|İlber Ortaylı, portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki ismi açıkladı
26 Haziran 2020 16:18
|Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 arttı
26 Haziran 2020 16:18
|Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler
26 Haziran 2020 15:40
|Kadavradan rahim nakil sonucu doğan bebeğe, doktorunun adını verecek
26 Haziran 2020 14:16
|Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
26 Haziran 2020 14:13
|Avukat sokağı ringe çevirdi
26 Haziran 2020 13:28
|Kayseri sanayisinde Kovid-19 antikor tarama testleri başladı
26 Haziran 2020 13:26
|Bakan Kurum: Deprem bölgesinde can kaybımız yok
26 Haziran 2020 13:25
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
26 Haziran 2020 13:24