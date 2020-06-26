Sahte raporla 1 milyon TL zarara yol açan 32 şüpheli yakalandı
|26 Haziran 2020 16:06
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Muş'ta sahte doktor raporlarını kullanarak yaklaşık 1 milyon TL kamu zararına yol açtıkları şüphesiyle 32 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında 2012 yılından bugüne kadar verilen yaklaşık 5 bin 500 kişiye ait engelli sağlık kurulu raporunun incelenmesi neticesinde, şahısların sahte doktor raporlarını kullanarak yaklaşık 1 milyon TL kamu zararına yol açtıkları ve vergi muafiyetlerinden yararlanarak toplam 4 adet araç aldıkları tespit edilmiştir. Muş merkez ve ilçeleri ile 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 32 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.
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