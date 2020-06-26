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İlber Ortaylı, portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki ismi açıkladı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Büşükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan Fatih Sultan Mehmet tablosundaki ikinci kişinin Cem Sultan olduğunu söyledi.
 26 Haziran 2020 16:18
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İlber Ortaylı, portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki ismi açıkladı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'da 7.9 milyon TL'ye satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portresi hakkında açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan Ortaylı, portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişinin Cem Sultan olduğunu belirterek, "Cem Sultan'ı Fatih Sultan Mehmet seviyordu ve yetenekleri konusunda kendisine yakın buluyordu" dedi.

PORTRENİN ÖZELLİKLERİ

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.
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İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
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