1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı

13 kişinin yakalandığı operasyon sırasında şüphelilerden bir kişi polisten kaçarken 3. kattan atlayarak belini kırdı
 26 Haziran 2020 16:24
Yazdır

Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Tefecilik" gibi suçlardan aranılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

13 kişinin yakalandığı operasyon sırasında şüphelilerden bir kişi polisten kaçarken 3. kattan atlayarak belini kırdı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının projeli soruşturması koordinesinde, suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 12 kişi tespit edildi.

Polis ekiplerince Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 11 kişi yakalanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KAÇMAK İÇİN 3.KATTAN ATLADI

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonrasında tespit edilen S.G. ve E.G'nin yakalanması için de operasyon düzenlendi. Birçok suçtan aranma kaydı bulunan, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 5 yıl kesilmiş cezası bulunan S.G. operasyon esnasında üçüncü kattan atlayarak kaçmaya çalışırken belini kırdı.

Operasyonda her iki şahısta yakalandı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilerek, el konuldu. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adnan Oktar davasında 'Turnike sistemi' itirafı
26 Haziran 2020 16:22		 Sahte raporla 1 milyon TL zarara yol açan 32 şüpheli yakalandı
26 Haziran 2020 16:06
Tır ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı: 6 ölü
26 Haziran 2020 15:48		 Asteğmen, terhisine bir gün kala kazada yaşamını yitirdi
26 Haziran 2020 15:03
Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
26 Haziran 2020 12:05		 Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
26 Haziran 2020 11:59
Batman'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
26 Haziran 2020 10:45		 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişiye ev hapsi
25 Haziran 2020 23:08
Şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip, darbetti
25 Haziran 2020 22:25		 Kendisine müdahale eden polisi pompalı tüfekle yaraladı
25 Haziran 2020 21:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - Erdoğan'dan YKS tarihi açıklaması16:42 - DSÖ'den koronavirüs aşı açıklaması16:38 - Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin eğitim projesine destek16:29 - Madde bağımlılarının tedavi edileceği 'Bağımsızlık Köyü' açıldı16:24 - Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı16:22 - Adnan Oktar davasında 'Turnike sistemi' itirafı
16:18 - Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 arttı16:18 - İlber Ortaylı, portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki ismi açıkladı16:06 - Sahte raporla 1 milyon TL zarara yol açan 32 şüpheli yakalandı15:57 - Bahçeli'den TBMM Başkanı seçimi açıklaması15:48 - Tır ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı: 6 ölü15:46 - 'Elif ile Alp' yeni etkinliklerle yaz tatilinde de çocuklarla beraber olacak
15:45 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:40 - Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler15:39 - 'Virüs için 8 aşı, 9 ilaç geliştirme çalışması yürütülüyor'15:36 - İstanbul'da öğrenci ve YKS görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz15:32 - Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisinde 'kıdem tazminatı' vurgusu15:31 - Bakan Pakdemirli: 7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Türkiye'de ilk defa bir vekil koronavirüse yakalandı
İçişleri, YKS saatlerinde sokak kısıtlama genelgesini yayınlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabının vurması 2
26.06.2020 manisa depremi 1
25.06.2020 van depremi 1
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 1
kırmızı 2
uyku delisi 1
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
ayaklı gazete 2
filistin'e 5 milyon dolar nakdi hibe verilmesi 1
SON İLANLAR
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi 175 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam