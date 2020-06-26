Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı

Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Tefecilik" gibi suçlardan aranılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

13 kişinin yakalandığı operasyon sırasında şüphelilerden bir kişi polisten kaçarken 3. kattan atlayarak belini kırdı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının projeli soruşturması koordinesinde, suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 12 kişi tespit edildi.

Polis ekiplerince Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 11 kişi yakalanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KAÇMAK İÇİN 3.KATTAN ATLADI

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonrasında tespit edilen S.G. ve E.G'nin yakalanması için de operasyon düzenlendi. Birçok suçtan aranma kaydı bulunan, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 5 yıl kesilmiş cezası bulunan S.G. operasyon esnasında üçüncü kattan atlayarak kaçmaya çalışırken belini kırdı.

Operasyonda her iki şahısta yakalandı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilerek, el konuldu. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.