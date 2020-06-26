DSÖ'den koronavirüs aşı açıklaması

İÇİŞLERİ, YKS SAATLERİNDE SOKAK KISITLAMA GENELGESİNİ YAYINLANDI Hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS'nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak. Yerli/yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek. Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.