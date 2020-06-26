1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizde hiçbir iş durmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de pandemi sürecinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı" dedi.
 26 Haziran 2020 17:32
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizde hiçbir iş durmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de pandemi sürecinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı" dedi.

Tokat'ta temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesini ziyaret ettikten sonra parti binasına geçti. Basına kapalı yapılan ziyaretler sonrasında Bakan Karaismailoğlu, Tokat'ta STK temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programına katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşma yapan Bakan Karaismaioğlu, Tokat'ta ki yatırımları dile getirerek, "Bizlerde sizler için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. AK Parti hükümetleri döneminde Tokat'a yapılan toplam yatırım miktarı 9.8 milyar TL'ye yaklaşmıştır. Tokat'a yapılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarını 5 milyar TL'ye yaklaşmıştır. Tokat'ta 379 kilometresi devlet yolu 325 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 704 kilometre yol ağımız bulunuyor. 2003 yılına kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu olan Tokat, bugün 257 kilometrelik bölünmüş yola sahip. Üzerimizdeki bitümlü sıcak asfalt 16 kilometrede 271 kilometre çık artık. 84 kilometrelik Turhal Tokat Sivas yolunu, 75.5 kilometrelik Erbaa Reşadiye yoluna ve 8 kilometrelik Tokat Çevre yolunu tamamladık. Şehrimizde devam eden 10 adet kara yolu projemiz toplam uzunluğu 370 kilometredir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, pandemi sürecine değinerek, "Memleketimizin her noktasında çok ciddi çalışmalar var. Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı. Bütün tedbirlerimizi aldık güvenliklerimizi aldık. Şantiyelerimiz devam etti, çalıştı. Bütün üllkemize değer katan projeler ile uğraşıyoruz. Biz de sizleri de bugün burada olmaktan büyük mutluluk yaşıyoruz. Sizin samimiyetinizi misafirperverliğinizi gördükçe biz de Tokat'a neler yapabiliriz onu çabası içerisindeyiz. El birliği ile Tokat'a daha güzel işler yapmanın çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantı sonrasında Bakan Karaismailoğlu, Tokat Çevre Yolunda incelemelerde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan sosyal medyaya kanun çalışması açıklaması
26 Haziran 2020 16:47		 Bahçeli'den TBMM Başkanı seçimi açıklaması
26 Haziran 2020 15:57
Yavaş veya İmamoğlu cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?
26 Haziran 2020 15:28		 AK Parti'li Çelik'ten 'faşizm' açıklaması
26 Haziran 2020 14:46
'15 Temmuz sonrası özel güvenlik sektörüne de ayrı bir önem verilmiştir'
26 Haziran 2020 12:52		 MHP'li Enginyurt: Fındıkta FETÖ'cü bir oyun oynanıyor
26 Haziran 2020 12:47
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
26 Haziran 2020 09:43		 Bakan Varank, 5 kıtada 86 ülkeye ihracat yapan firmayı ziyaret etti
26 Haziran 2020 09:42
Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
26 Haziran 2020 09:18		 AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası
26 Haziran 2020 08:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:29 - Pozitif vakaların bulunduğu mahallede karantina süresi uzatıldı18:21 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:18 - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı18:11 - Erdoğan, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı18:04 - Bu ilde 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı17:59 - MEB, sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu yayımladı
17:58 - Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi17:56 - Etkinlik pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 10 ay hapis17:47 - Levye ve satırlarla iki grup birbirine girdi17:42 - Koronavirüs testini yaptıran gurbetçiler karantinaya alınmayacak17:32 - Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizde hiçbir iş durmadı17:28 - Bakanlıktan Kamyon Tiyatrosu projesi
17:23 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:14 - Altın gramı 389 liraya yükseldi17:10 - Fırının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi patlamada yaralandı17:03 - Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle zarar verdi16:47 - Erdoğan'dan sosyal medyaya kanun çalışması açıklaması16:42 - DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Türkiye'de ilk defa bir vekil koronavirüse yakalandı
İçişleri, YKS saatlerinde sokak kısıtlama genelgesini yayınlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısas 1
28.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
25.06.2020 van depremi 1
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 1
nazar 1
Göze kirpiğin kaçması 1
SON İLANLAR
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi 175 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam