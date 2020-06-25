Şoför nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Şoför mü? Şöför mü?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Şoför kelimesi

ŞOFÖR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "şoför mü, şöför mü?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı şoför şeklinde olmalıdır.

Şöför(Yanlış kullanım)

Şoför(Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.