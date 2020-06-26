Yeni vaka sayısı düne göre 100 kişi azaldı

Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu.

Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla. http://covid19.saglik.gov.tr

dedi.