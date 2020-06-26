1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Yeni vaka sayısı düne göre 100 kişi azaldı

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu.
 26 Haziran 2020 19:01
Yazdır

Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu.

Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla. http://covid19.saglik.gov.tr

dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
24 Haziran 2020 20:19		 Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi
24 Haziran 2020 20:01
Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
24 Haziran 2020 19:46		 7 ilimizin bazı bölgelerinde karantina başlatıldı
24 Haziran 2020 15:35
Bu ildeki vakaların yüzde 70'i tek ilçede
24 Haziran 2020 14:12		 Vali uyardı: Vakalarda 3 kat artış var
24 Haziran 2020 13:36
Vaka sayısında düne göre değişen bir şey yok
23 Haziran 2020 19:47		 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Haziran 2020 18:21
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış
22 Haziran 2020 23:56		 Bakanlık binasının 7. katında 1 personelde korona çıktı
22 Haziran 2020 20:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Düğün salonu sahiplerinden 'ek genelge' talebi19:56 - Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi19:42 - Yeni doğmuş bebeği namaz saatinde cami önüne bıraktılar19:40 - Sokakta tezgah açıp günde 50 bin takipçi satıyor19:38 - Faiz indi ev satışları 5'e katladı19:23 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı
19:23 - MEB, şube müdürleri yer değiştirme sonucunu açıkladı19:10 - Koronavirüs hastasına ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı19:04 - Afyonkarahisar Başsavcılığından koronavirüs açıklaması19:01 - Yeni vaka sayısı düne göre 100 kişi azaldı19:01 - Yasağa rağmen minibüste 25 yolcu18:48 - BDDK'dan banka dışı 16 mali kuruluşa para cezası
18:46 - Bakan Koca, salgında ölüm oranının düşük olmasının nedenini açıkladı18:38 - Ürettiği buğday için bir yıl öncesinden sipariş veriyorlar18:37 - Erdoğan, YKS öğrencisi ile türkü söyledi18:36 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:29 - Pozitif vakaların bulunduğu mahallede karantina süresi uzatıldı18:21 - Borsa günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Türkiye'de ilk defa bir vekil koronavirüse yakalandı
İçişleri, YKS saatlerinde sokak kısıtlama genelgesini yayınlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabının vurması 2
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Göze kirpiğin kaçması 1
küpe çiçeği 1
ak parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 2
26.06.2020 manisa depremi 1
max kruse 1
Hapşırana öcü gibi bakmak 3
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
SON İLANLAR
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi 175 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam