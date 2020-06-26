Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|26 Haziran 2020 17:58
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hava harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği ile 4 adet el bombası ele geçirildiği kaydedildi.
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