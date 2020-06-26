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Pozitif vakaların bulunduğu mahallede karantina süresi uzatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mahallede birden fazla korona virüs (Kovid-19) vakasının görülmesinden dolayı uygulanan karantina süresi uzatıldı.
 26 Haziran 2020 18:29
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Pozitif vakaların bulunduğu mahallede karantina süresi uzatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mahallede birden fazla korona virüs (Kovid-19) vakasının görülmesinden dolayı uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birden fazla pozitifli vakanın görüldüğü İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi Beşgöz Sokak ve buraya çıkan tüm yolların 27 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'e kadar uygulanacak olan karantina süresinin giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla 07 Temmuz 2020 saat 24.00'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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