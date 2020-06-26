Pozitif vakaların bulunduğu mahallede karantina süresi uzatıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mahallede birden fazla korona virüs (Kovid-19) vakasının görülmesinden dolayı uygulanan karantina süresi uzatıldı.
|26 Haziran 2020 18:29
|Yazdır
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mahallede birden fazla korona virüs (Kovid-19) vakasının görülmesinden dolayı uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birden fazla pozitifli vakanın görüldüğü İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi Beşgöz Sokak ve buraya çıkan tüm yolların 27 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'e kadar uygulanacak olan karantina süresinin giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla 07 Temmuz 2020 saat 24.00'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar Başsavcılığından koronavirüs açıklaması
26 Haziran 2020 19:04
|BDDK'dan banka dışı 16 mali kuruluşa para cezası
26 Haziran 2020 18:48
|Bakan Koca, salgında ölüm oranının düşük olmasının nedenini açıkladı
26 Haziran 2020 18:46
|Erdoğan, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı
26 Haziran 2020 18:11
|Koronavirüs testini yaptıran gurbetçiler karantinaya alınmayacak
26 Haziran 2020 17:42
|Bakanlıktan Kamyon Tiyatrosu projesi
26 Haziran 2020 17:28
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
26 Haziran 2020 15:45
|Bakan Varank'tan virüs için aşı ve ilaç açıklaması
26 Haziran 2020 15:39
|Bakan Pakdemirli: 7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz
26 Haziran 2020 15:31
|Kütahya'da iş yerlerinde maske takma mecburiyeti getirildi
26 Haziran 2020 14:52