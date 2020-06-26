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Bakan Koca, salgında ölüm oranının düşük olmasının nedenini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.
 26 Haziran 2020 18:46
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Bakan Koca, salgında ölüm oranının düşük olmasının nedenini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye Ortadoğu Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin de olduğu 60'tan fazla yetkili ve iş insanı toplantıda bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine dair katılımcılara bilgi vererek salgının yıkıcı etkileri itibarıyla ülkeler arasında gelişmişlik farklarıyla açıklanamayacak bir seyir izlediğine dikkat çekti.

Devletlerin salgınla başa çıkmaktaki başarısı, gelişmiş/azgelişmiş, demokratik/otoriter, liberal/devletçi gibi klasik kategorilerle açıklanamadığını belirten Koca, bunların yerine "devlet kapasitesi" kavramının öne çıktığını vurguladı.

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, güçlü sağlık altyapısı ve tecrübeli sağlık çalışanlarıyla tüm dünyanın ilgi odağı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, salgının daha erken bir süreçte kontrol edilmesi ve ölüm oranlarının düşük olması, hükümet olarak zamanında aldığımız tedbirlerle yakından ilişkilidir. Sağlık, gıda, tedarik zincirleri ve fiziksel altyapı gibi stratejik sektörlere yatırım yapmış ülkelerin salgınla başarılı bir mücadele dönemi geçirdikleri görülmüştür. Gelişmiş ülkelerin, Kovid-19 salgınından çıkaracakları derslerle, insan odaklı stratejik sektörlere kar amacı dışında sosyal fayda anlayışıyla yaklaşan ekonomik modeller üzerinde çalışmaları beklenmektedir."

- "Tehdit karşısında en güçlü silahımız her alanda dayanışma olacaktır"

Türkiye'nin aralarında ABD'nin bulunduğu 135 ülkeye ilaç, tanı kiti, koruyucu medikal ekipman ve solunum cihazı yardımında bulunduğunu aktaran Koca, salgının küresel ekonomi üzerinde ağır maliyeti olduğunu hatırlattı.

Bakan Koca, bu salgını en az zararla atlatmak adına uluslararası iş birliğinin önemini değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu tehdit karşısında en güçlü silahımız her alanda dayanışma olacaktır. Aşı ve ilaç çalışmalarında ortak hareket etme, salgına çare bulunması bağlamında önemli bir husustur. Türkiye, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD olmak üzere birçok ülke aşı çalışmalarında ilerleme kaydetme çabasındadır. Türkiye'de yürütülen çalışmalarda hayvan deneyleri aşamasına geçtik. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Koronavirüs salgını, ülkelerin başta sağlık olmak üzere birçok alandaki teorik ve pratik kapasitelerini test etmesi yönünden önemli bir sınav olmuştur. Ayrıca diğer önemli bir konu ise dostların ve dostlukların test edilmesidir. Türkiye ve ABD, bu zor günlerde karşılıklı dayanışma içerisinde omuz omuza hareket etmişlerdir. Bu dayanışmanın sadece pandemi sürecinde değil, başta sağlık olmak üzere, güvenlik, ekonomi, bilimsel araştırmalar gibi diğer farklı sektörlerde devam etmesini arzu ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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