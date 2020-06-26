1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BDDK'dan banka dışı 16 mali kuruluşa para cezası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL para cezası uygulanması karar verdi.
 26 Haziran 2020 18:48
Yazdır
BDDK'dan banka dışı 16 mali kuruluşa para cezası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL para cezası uygulanması karar verdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikayetlere ilişkin inceleme süreçlerinin kesintisiz devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26 Haziran 2020 tarihli ve 9081 sayılı kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44'üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar Başsavcılığından koronavirüs açıklaması
26 Haziran 2020 19:04		 Bakan Koca, salgında ölüm oranının düşük olmasının nedenini açıkladı
26 Haziran 2020 18:46
Pozitif vakaların bulunduğu mahallede karantina süresi uzatıldı
26 Haziran 2020 18:29		 Erdoğan, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı
26 Haziran 2020 18:11
Koronavirüs testini yaptıran gurbetçiler karantinaya alınmayacak
26 Haziran 2020 17:42		 Bakanlıktan Kamyon Tiyatrosu projesi
26 Haziran 2020 17:28
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
26 Haziran 2020 15:45		 Bakan Varank'tan virüs için aşı ve ilaç açıklaması
26 Haziran 2020 15:39
Bakan Pakdemirli: 7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz
26 Haziran 2020 15:31		 Kütahya'da iş yerlerinde maske takma mecburiyeti getirildi
26 Haziran 2020 14:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Düğün salonu sahiplerinden 'ek genelge' talebi19:56 - Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi19:42 - Yeni doğmuş bebeği namaz saatinde cami önüne bıraktılar19:40 - Sokakta tezgah açıp günde 50 bin takipçi satıyor19:38 - Faiz indi ev satışları 5'e katladı19:23 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı
19:23 - MEB, şube müdürleri yer değiştirme sonucunu açıkladı19:10 - Koronavirüs hastasına ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı19:04 - Afyonkarahisar Başsavcılığından koronavirüs açıklaması19:01 - Yeni vaka sayısı düne göre 100 kişi azaldı19:01 - Yasağa rağmen minibüste 25 yolcu18:48 - BDDK'dan banka dışı 16 mali kuruluşa para cezası
18:46 - Bakan Koca, salgında ölüm oranının düşük olmasının nedenini açıkladı18:38 - Ürettiği buğday için bir yıl öncesinden sipariş veriyorlar18:37 - Erdoğan, YKS öğrencisi ile türkü söyledi18:36 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:29 - Pozitif vakaların bulunduğu mahallede karantina süresi uzatıldı18:21 - Borsa günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Türkiye'de ilk defa bir vekil koronavirüse yakalandı
İçişleri, YKS saatlerinde sokak kısıtlama genelgesini yayınlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İş yaparken söylenen şarkılar 1
küpe çiçeği 1
ayakkabının vurması 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
filistin'e 5 milyon dolar nakdi hibe verilmesi 1
Yeni yasa hazırlığı 2
Yanlış ikilem 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
uyku delisi 1
26.06.2020 manisa depremi 1
SON İLANLAR
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi 175 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam