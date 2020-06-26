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Koronavirüs hastasına ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı

Diyarbakır'da korona virüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın korona virüs testi negatif çıktı.
 26 Haziran 2020 19:10
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Diyarbakır'da korona virüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın korona virüs testi negatif çıktı.
İhlas Haber Ajansı
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