Koronavirüs hastasına ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı
Diyarbakır'da korona virüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın korona virüs testi negatif çıktı.
|26 Haziran 2020 19:10
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