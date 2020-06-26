MEB, şube müdürleri yer değiştirme sonucunu açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürleri yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
|26 Haziran 2020 19:23
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürleri yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme Atama Sonucu
Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB, sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu yayımladı
26 Haziran 2020 17:59
|'Elif ile Alp' yeni etkinliklerle yaz tatilinde de çocuklarla beraber olacak
26 Haziran 2020 15:46
|MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı
24 Haziran 2020 16:08
|'Bir başarı hikayesine milletçe imza atmak istiyoruz'
24 Haziran 2020 12:37
|MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' 5 milyon öğrenciye ulaşacak
24 Haziran 2020 11:41
|RAM'lar randevu ile hizmet vermeye başlayacak
23 Haziran 2020 15:59
|MEB 1 milyon öğrenciden 'Türkçe Söz Varlığı' için veri toplayacak
23 Haziran 2020 11:09
|2020 BİLSEM öğretmen seçme mülakat sonuçları açıklandı
22 Haziran 2020 17:54
|Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu
22 Haziran 2020 15:58
|MEB öğretmen dağılımındaki adaletsizliği niçin çöz(e)müyor?
22 Haziran 2020 07:05