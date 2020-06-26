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Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) corona virüsün tehdit ettiği risk gruplarını güncelledi.
 26 Haziran 2020 19:56
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Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi

CDC'den yapılan açıklamada, 25 Haziran'da mevcut verileri yansıtacak şekilde revizyonlar yapıldığı belirtildi.

Her gün Kovid-19 hakkında daha fazla bilgi edinildiği ve yeni bilgiler elde edildikçe bilgilerin güncellendiği kaydedilen açıklamada yüksek risk grupları; kronik böbrek hastaları, KOAH hastaları, katı organ naklinden bağışıklık sistemi zayıflamış durumda olanlar, obeziteliler, kalp yetmezliği bulunanlar, koroner arter hastalığı veya kardiyomiyopatiler gibi ciddi kalp rahatsızlıkları olanlar, orak hücreli anemi ve tip 2 diyabeti bulunanlar olarak belirtildi. Açıklanan risk gruplarında bulunan her yaştan kişinin Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi risk altında olduğu kaydedildi.
DHA
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