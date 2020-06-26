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Restoranda yemek yerken üzerine su deposu düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiinde arkadaşlarıyla bir restorana yemek yemeye gelen ve sırasını beklemek için bir koltuğa oturan 18 yaşındaki gencin üzerine 1 tonluk su deposu düştü. Talihsiz genç olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Cumhuriyet Savcılığı feci ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.
 26 Haziran 2020 20:18
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Restoranda yemek yerken üzerine su deposu düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiinde arkadaşlarıyla bir restorana yemek yemeye gelen ve sırasını beklemek için bir koltuğa oturan 18 yaşındaki gencin üzerine 1 tonluk su deposu düştü. Talihsiz genç olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Cumhuriyet Savcılığı feci ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde bulunan iş yerinin bahçesindeki koltukta oturan 5 kişinin üzerine iddiaya göre yan tarafta bulunan apart otelin çatısından su deposu düştü. 4 kişi yara dahi almazken içi su dolu bir metal su deposunun altında kalan 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre; gençlerin oturdukları yerin üzerinde bulunan beş katlı ve şu anda kapalı olan bir apart otelin çatısında ahşap kalaslar kırılınca su deposu büyük bir gürültü ile yere düştü. Batuhan Kaan Gül'ün üzerine düşen su deposunun keskin alüminyum kenarı gencin sağ kolunu dirseğinden kopardı. O an yanında bulunan arkadaşları bağırarak yardım istedi. Çağrılan polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye müdahale etmeye başladı. Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölen gencin, sinir krizi geçiren 4 arkadaşına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Talihsiz gencin akrabaları haberi duyar duymaz olay yerine geldi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Gül'ün yakınları fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri ve polisin müdahalesi ile akrabalarından bazıları hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen nöbetçi savcı, polis olay inceleme ekipleri ile birlikte inceleme yaptı. Yapılan inceleme ardından Gül'ün cenazesi alınarak İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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