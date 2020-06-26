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Sivas'ta otomobil devrildi: 1'i polis 4 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i polis memuru, 4 kişi yaralandı.
|26 Haziran 2020 20:27
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Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i polis memuru, 4 kişi yaralandı.
Mardin'de görevli polis memuru Mehmet Ali Ceylan'ın (41) kullandığı 21 AAK 492 plakalı otomobil, Sivas-Kangal kara yolunun Alacahan mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Ceylan, araçta bulunan Esra (31), Yaşar (11) ile Nabi Eren Ceylan (7) yaralandı.
Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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