Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 şehit
|26 Haziran 2020 21:09
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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu, iki teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." bilgisi paylaşıldı.
- Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül için taziye mesajı yayınladı.
Mesajını Twitter hesabından paylaşan Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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