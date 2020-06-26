Spor Bakanlığı'ndan Görevde Yükselme sınavı açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme sınavına dair açıklama yaptı. Bakanlık sınavın 25 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU



Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak 05 Nisan 2020 Pazar günü saat 14.30'da gerçekleştirilmesi planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında Bakanlığımız internet adreslerinde yayımlanan 16 Mart 2020 tarihli duyuru ile ileri bir tarihe ertelenmişti.

29 Mayıs 2020 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazetede yer alan COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler başlıklı genelge hükümleri gereği daha önce yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavının Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi ile yapılan görüşmeler neticesinde 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 15.30'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda belirlenen tarihte Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı için Ankara'ya seyahat edecek bütün personelin gerekli tedbirleri alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri önem arz etmektedir.