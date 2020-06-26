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Bu görüntüler şaşkına çevirmişti... Ceza yağdı

Şişli'de dün akşam asker uğurlama merasimi için oluşturdukları konvoyda trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attıkları kameraya yansıyan 4 sürücü gözaltına alındı.
 26 Haziran 2020 22:09
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Bu görüntüler şaşkına çevirmişti... Ceza yağdı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 23.00 sıralarından asker uğurlama merasimi yapmak isteyen kişiler, trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerden sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi. Akıcı olan trafikte tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerim canlarını tehlikeye attı.

Konvoydaki bir kadın seyir halindeki araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak askere uğurlayacakları kişi ile sarılıp cep telefonu ile selfi çekildi. Konvoyun en arkasında bulunan sürücüsü trafikte seyir halindeyken otomobil ile ani hareketler yapıp araçlardan sarkanların canını tehlikeye attı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçerek şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D. gözaltına alındı.

CEZA YAĞDI

Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D.'ye toplu asker uğurlama törenlerinin yasaklanması talimatına aykırı davranıştan dolayı, Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.ynı sürücülere "Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak"tan 132 lira, "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde tedbir, saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak"tan 132 lira ve her sürücüye ayrı ayrı 264 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D.'ye "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
DHA
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