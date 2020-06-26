Eski Bakanlık müşavirlerinin mali haklarını koruyan düzenleme yürürlüğe girdi

26 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede 7247 sayılı Kanun yayımlandı. Tıklayınız.

Kanunun 19. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 19 - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "ikinci yılın sonuna kadar" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır."

19. maddenin atıfta bulunduğu 375 sayılı KHK'nın ilgili fıkrası ise şu şekildedir:

"Bakanlık müşavirliği kadrolarında bulunmakla birlikte mali haklarını 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre almaya devam edenler hariç olmak üzere, bu fıkra kapsamında atananlara mali hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevlerine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir. "

Değerlendirme

9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlık müşaviri kadrosunda olanlardan daha önceki kariyeri ile görevlerine atananlar dışına kalanlar Araştırmacı kadrosuna atanmıştı. Yapılan düzenleme ile de Bakanlık müşavirliğine dair mali hakların sadece 2 yıl süreyle ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu süre 9 Temmuz 2020 tarihinde dolacaktı ve maaşlar yarı yarıya düşecekti.

7247 sayılı kanunda yer alan hüküm gereğince, bakanlık müşavirliğine dair mali hakların sadece 2 yıl süreyle ödeneceğine dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bakanlık müşaviri kadrolarından alınıp araştırmacı kadrosuna atananlar, bakanlık müşaviri kadrosunun maaşını almaya devam edecektir.