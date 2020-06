Türkiye'nin ilk arabalı konseri Yenikapı'da gerçekleşti

Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'nin ilk arabalı konseri gerçekleşti. Düzenlenen konser serisinin ilk gecesinde Kenan Doğulu sahne aldı. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar konseri araçları içerisinden izledi. Konser öncesinde ateş ölçümü, maske dağıtımı ve araç dezenfekte işlemleri yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği konserler de farklı bir hal aldı. Türkiye'de ilk kez arabalı açık hava konseri gerçekleşti. Konser serisinin ilk sanatçısı Kenan Doğulu oldu. Doğulu, kendisini araç içinden izlemeye gelen seyircilerine bir ilk gerçekleştirerek konserini verdi. Konser alanı havadan görüntülendi.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Konsere 2 saat kala araçlar konser alanına alınmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, araçlar tek tek dezenfekte edildi. Seyircilerin ateşleri ölçüldü ve maske dağıtımı yapıldı. Araçlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde alandaki yerlerini aldı. Kenan Doğulu, provaya 1961 model klasik otomobiliyle geldi.

"BÖYLE TARİHİ BİR KONSER OLMASI FARKLI HEYECANLAR KATIYOR"

Konser öncesi soruları yanıtlayan Kenan Doğulu, gerçekleşecek tarihi konserle ilgili heyecanını paylaştı. Doğulu, "Tarifsiz bir heyecan var içimde. Zaten çocukluğumdan beri yaptığım şey şarkı söylemek. Aylardır onu yapamıyorum. O yüzden içimde birikmiş bir kuvvet var. Şarkı söylemeyi çok özledim. Böyle bir ortamda böyle bir zamanda böyle tarihi bir şekilde olması işin içine farklı heyecanlar katıyor. Her şeyi iyi düşündüler. Hijyen ortamını, güvenliğini, tekniğini, müziğin ayarı vs her şey iyi düşünülmüş. Bizim orkestramızda hazır. Güzel bir gece olacak" ifadelerini kullandı.

"ALKIŞ DUYMADAN KONSER YAPMAK DEĞİŞİK BİR DUYGU"

Türkiye'de ilk kez gerçekleşen arabalı konserde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kenan Doğulu, "Seyirci olmadan daha doğrusu alkış kıyamet duymadan konser yapmak değişik bir duygu. İnteraktif konserlere alışkın olduğumuz için orası biraz zorlu olacak. Ama kendi kendimi telkin ediyorum sanki bir televizyon programında seyircisiz şarkı söylemek gibi hissediyorum. Yıllarca tecrübelerim olduğu için kendimi öyle avutacağım. Kornolarla, selektörlerle insanlar tepkilerini gösterirler diye düşünüyorum" dedi.