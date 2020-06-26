Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|26 Haziran 2020 22:59
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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM: Ege Denizinde Datça açıklarında saat 22.36da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) June 26, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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