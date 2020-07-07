CTE, 8 yıllık yanlış ilave tazminat uygulamasına son verdi
|07 Temmuz 2020 14:03
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CTE Genel Müdürlüğü 8 yıldır Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde çalışan müdür yardımcısı ve şef unvanlı personele 10 puan ilave tazminat puanı veriyordu. 17 Haziran 2020 tarihinde illere gönderilen resmi yazıyla, 10 puan ilave tazminatın verilmemesi istendi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 17 Haziran 2020 tarihinde illere gönderdiği resmi yazıyla, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde çalışan müdür yardımcısı ve şef unvanlı personele 10 puan ilave tazminat puanının verilmemesini istedi.
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