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CTE, 8 yıllık yanlış ilave tazminat uygulamasına son verdi

 07 Temmuz 2020 14:03
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CTE, 8 yıllık yanlış ilave tazminat uygulamasına son verdi

CTE Genel Müdürlüğü 8 yıldır Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde çalışan müdür yardımcısı ve şef unvanlı personele 10 puan ilave tazminat puanı veriyordu. 17 Haziran 2020 tarihinde illere gönderilen resmi yazıyla, 10 puan ilave tazminatın verilmemesi istendi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 17 Haziran 2020 tarihinde illere gönderdiği resmi yazıyla, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde çalışan müdür yardımcısı ve şef unvanlı personele 10 puan ilave tazminat puanının verilmemesini istedi.

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