Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli
|27 Haziran 2020 11:03
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Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran'daki normalleşme sonrasında, idari izne esas kronik hastalık tespitinde çok sayıda uygulama değişikliğine gitmişti.
Bakanlık son olarak, 08.06.2020 tarihinde bir resmi yazmış ve idari izne esas raporların e-Nabız'dan dökülmesini istemişti. Ancak 2 ila 8 Haziran 2020 tarihleri arasında aile hekimlerinden Covid-19 tanılı belge alanların bu raporlarının geçerli olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.
Bakanlık bir kamu personeline verdiği cevapta bu raporların geçerli olduğunu söylemiştir.
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