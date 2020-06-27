Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli

Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran'daki normalleşme sonrasında, idari izne esas kronik hastalık tespitinde çok sayıda uygulama değişikliğine gitmişti.

Bakanlık son olarak, 08.06.2020 tarihinde bir resmi yazmış ve idari izne esas raporların e-Nabız'dan dökülmesini istemişti. Ancak 2 ila 8 Haziran 2020 tarihleri arasında aile hekimlerinden Covid-19 tanılı belge alanların bu raporlarının geçerli olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Bakanlık bir kamu personeline verdiği cevapta bu raporların geçerli olduğunu söylemiştir.

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