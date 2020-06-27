1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli

Sağlık Bakanlığı 2 ila 8 Haziran 2020 tarihleri arasında aile hekimlerinden alınan Covid-19 raporlarının geçerli olduğunu açıkladı.
 27 Haziran 2020 11:03
Yazdır
Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli

Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran'daki normalleşme sonrasında, idari izne esas kronik hastalık tespitinde çok sayıda uygulama değişikliğine gitmişti.

Bakanlık son olarak, 08.06.2020 tarihinde bir resmi yazmış ve idari izne esas raporların e-Nabız'dan dökülmesini istemişti. Ancak 2 ila 8 Haziran 2020 tarihleri arasında aile hekimlerinden Covid-19 tanılı belge alanların bu raporlarının geçerli olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Bakanlık bir kamu personeline verdiği cevapta bu raporların geçerli olduğunu söylemiştir.

İŞTE RESMİ YAZI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
27 Haziran 2020 00:13		 Eski Bakanlık müşavirlerinin mali haklarını koruyan düzenleme yürürlüğe girdi
26 Haziran 2020 22:44
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?
26 Haziran 2020 00:19		 Aldatma (Zina) nedeniyle boşanma davası
25 Haziran 2020 09:44
6. derece ilana çıkılan bir işte, adaylar 9. dereceye atanarak göreve başlatılabilir mi?
24 Haziran 2020 10:05		 Batıdan batıya tayin isteyen polisler hala bekliyor!
23 Haziran 2020 11:00
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
23 Haziran 2020 00:03		 Memur hakkında dava açılması, idari soruşturmada zamanaşımını durdurur mu?
22 Haziran 2020 10:13
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifi ne getiriyor?
19 Haziran 2020 18:34		 Çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır?
19 Haziran 2020 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı12:25 - Coca-Cola, Unilever ve P-G'den sosyal medyaya reklam şoku12:19 - Coğrafya öğretmenliğinden 'sözleşmeli subaylar imamlığı'na12:17 - Samsun Orman Müdürlüğünde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı12:14 - Motosikletli polisler, araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi12:14 - Şans getirsin diye sınava papağanıyla geldi
12:05 - Ameliyat olan öğrenci, sınava hasta nakil aracıyla götürüldü12:03 - Gençlerde unutkanlığın sebebi aşırı teknoloji kullanımı ve depresyon11:57 - Veteriner hekimlerden kurban hizmetleri için ek tedbir talebi11:55 - Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası11:49 - AYM ByLock'u 'FETÖ'de belirleyici delil' saydı11:31 - Üniversiteli olmak için 15 net yetiyor
11:17 - Kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti11:15 - KDK'den sınavı geçersiz sayılan YDS adayı için tavsiye11:11 - Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi11:03 - Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli10:58 - Polis ile vatandaş arasında maske tartışması10:57 - Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
Yargıtay'dan Bank Asya kararı: Hesap hareketlerini bilirkişi incelemeli
Üniversiteli olmak için 15 net yetiyor
BAE'den Türkiye'ye tehdit
Erdoğan'ın talimatıyla hayatı değişti
Çocuk yuvalarındaki personele 3-14 gün vardiyası
Seçim barajı için dört alternatif
Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli
Ömer Özkan bebek umutları yeşertti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şehir hatları vapurunun 5 kuruş olması 1
Göze kirpiğin kaçması 3
25.06.2020 van depremi 1
ak parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 2
ayakkabının vurması 2
ispat edene 1 milyon dolar vereceğim 1
corona virüs vaka sayısı 2
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
kırmızı 2
Yanlış ikilem 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam