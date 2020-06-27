Çocuk yuvalarındaki personele 3-14 gün vardiyası
İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1 Temmuz'dan itibaren tüm çocuk kuruluşlarında imkanlar dahilinde personele 3 ila 14 gün arasında vardiya yaptırılmasını istedi.
|27 Haziran 2020 00:05
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İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1 Temmuz'dan itibaren tüm çocuk kuruluşlarında imkanlar dahilinde personele 3 ila 14 gün arasında vardiya yaptırılmasını istedi.
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