27 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları.
|27 Haziran 2020 00:01
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1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
(10.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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