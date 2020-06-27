Kadın özel harekat, bekçilik okulları ve eğitim tarihleri belli oldu

Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları 03 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştır.

Bilindiği üzere dünyada yayılmakta olan "Kovid-19 Salgını" ülkemizde de görülmüş olup, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler büyük önem arz ettiğinden adayların okul planlamaları yeniden yapılmıştır.

25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat öğrencilerinin eğitimi 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır.

Sınav sonuçlarını öğrenmek için; https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama

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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Meslek İçi Eğitimine Katılacak Olan Adayların Dikkatine

2019 Yılı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Meslek İçi Eğitimine Katılacak Olan adayların yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Adayların meslek içi eğitimleri 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır.

Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için; https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama

