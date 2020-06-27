Oktay'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül için taziye mesajı paylaştı.
|27 Haziran 2020 04:29
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Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yunus Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölgemizde huzur ortamı tesis edilene kadar teröre karşı haklı mücadelemiz devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Yunus Gül şehit olmuş, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.
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