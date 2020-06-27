İkinci dalgada en riskli ülke Almanya
|27 Haziran 2020 07:24
|Yazdır
Çin'de ortaya çıkan ve 400 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs 9 milyondan fazla kişiye de bulaştı. Uzmanlar, ikinci bir koronavirüs salgını konusunda uyarıda bulunurken benzer bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütünden geldi. Örgüt "Ülkeler ekonomik zorluklara sebep olması için normalleşme sürecine girerek kısıtlamaları kaldırıyor. Bu ihtimal ikinci bir salgın riskini gündeme getirdi" dedi. Tartışmalar sürerken Oxford Üniversitesi, ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.
45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yapılan açıklamaya göre tehlikedeki ülkeler sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bang-ladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan. Ayrıca, Almanya, Suudi Arabistan ve İran'ın tedbirlerini gevşetmesinden sonra belirgin ikinci dalgalar yaşadıkları belirtildi. Bu ülkeler virüsün ikinci zirvesini görmeye başladı. Üniversite; Türkiye, Belçika, Kanada, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'yı tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs hastalar üzerinde beyin hasarına yol açabilir
27 Haziran 2020 09:32
|DSÖ:Test, tedavi ve aşı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
26 Haziran 2020 22:18
|Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
26 Haziran 2020 19:56
|DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
26 Haziran 2020 16:42
|Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin eğitim projesine destek
26 Haziran 2020 16:38
|'Diriliş Ertuğrul' dizisinin etkisiyle Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi
26 Haziran 2020 14:14
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 716 bini geçti
26 Haziran 2020 11:11
|İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
26 Haziran 2020 09:00
|ABD'de koronavirüs vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı
26 Haziran 2020 00:01
|Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 107 kişi öldü
25 Haziran 2020 22:42