İkinci dalgada en riskli ülke Almanya

Çin'de ortaya çıkan ve 400 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs 9 milyondan fazla kişiye de bulaştı. Uzmanlar, ikinci bir koronavirüs salgını konusunda uyarıda bulunurken benzer bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütünden geldi. Örgüt "Ülkeler ekonomik zorluklara sebep olması için normalleşme sürecine girerek kısıtlamaları kaldırıyor. Bu ihtimal ikinci bir salgın riskini gündeme getirdi" dedi. Tartışmalar sürerken Oxford Üniversitesi, ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.

45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yapılan açıklamaya göre tehlikedeki ülkeler sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bang-ladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan. Ayrıca, Almanya, Suudi Arabistan ve İran'ın tedbirlerini gevşetmesinden sonra belirgin ikinci dalgalar yaşadıkları belirtildi. Bu ülkeler virüsün ikinci zirvesini görmeye başladı. Üniversite; Türkiye, Belçika, Kanada, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'yı tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterdi.