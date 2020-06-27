Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
|27 Haziran 2020 07:50
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Olay Çeştepe Mahallesi Mezarlığı'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeştepe Mezarlığı'ndan bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta yaptıkları araştırmada bir kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde silahla vurulmuş halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Tayfun Şikol (60) olduğunu belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şikol'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Tayfun Şikol'un, bir sene önce vefat eden eşi Kadriye Şikol'un mezarı başında silahla hayatına son verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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