Kahvaltı yapan daha başarılı!

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sınavlarda başarıyı etkileyecek hiçbir besinin tek başına mucizevi etkisinin olmadığı vurgulanan uyarıda, sağlıklı ve başarılı olmak için yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Bu önerilere dikkat

Öğrenciler için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu hatırlatan bakanlık, özetle şu uyarı ve önerilerde bulundu: Düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalı ve sınav günü mutlaka kahvaltı yapılmalı. Gece boyu açlıktan sonra, vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için acil olarak enerjiye gereksinim duyduğundan kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat daha çabuk dağılmakta, baş ağrısı ve yorgunluk oluşabilmektedir. Araştırmalar iyi kahvaltı yapan öğrencilerin daha başarılı olduklarını ortaya çıkarmıştır.

Sindirim rahatsızlıklarına ve zehirlenmelere yol açabileceği için dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler tercih edilmemelidir. Şeker ve şekerli besinler, cips, gazlı içecekler gibi besinler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları ve kuru meyvelerin tercih edilmesi önemlidir. Bunun yanında fındık, fıstık ve cevizin tüketilmesi de yararlıdır. Sınavdan bir gün önce kuru baklagiller gibi gaz yapıcı besinler tüketilirken dikkatli olunmalıdır. Kahvaltıda ve sınav sırasında şekerli meşrubatlar, hazır meyve suları gibi basit şekerli gıdaları tüketmemeye özen gösterin. Beynimiz enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanmaktadır. Ancak yoğun karbonhidrat tüketimi gevşemeye ve uyku halinin artmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle, sınav sırasında doğal karbonhidrat kaynağı kuru meyveler tüketilmelidir.

Kafein sınav stresini artırır

Sınavda su tüketiminin sıvı ihtiyacını karşılayacağı, hem de konsantrasyonu artıracağı unutulmamalıdır. Susamaya neden olacağından sınav öncesi yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınılmalıdır.

Sınav öncesinde çay, kahve gibi kafein içeren besinlerin yerine süt, meyve suyu, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Kafein içeren yiyecekler adrenalinin serbest kalmasına böylece stres düzeyinin artmasına neden olabilmektedir.