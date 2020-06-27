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Baro teklifine tam destek: CHP çıbanbaşı yürüyüş tezgah

MHP lideri Devlet Bahçeli, baroların yürüyüşünü, "kaos yürüyüşü ve karanlık tezgah" olarak nitelendirdi
 27 Haziran 2020 08:44
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Baro teklifine tam destek: CHP çıbanbaşı yürüyüş tezgah

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle yaptığı toplantının basına kapalı bölümünde parti kongrelerini 9 Ağustos'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlatacaklarını, bu tarihi 9 Işık ve Atatürk'ün ilk adımı Samsun'dan atması nedeniyle belirlediklerini bildirdi. MHP'nin Cumhur İttifakı'nın, "iki onurlu paydaşından biri" olduğunu dile getiren Bahçeli, TBMM Başkanlığı seçiminde AK Parti adayı Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini açıkladı. Bahçeli'nin açıklamalar özetle şöyle:

SUYA YAZI: İki yılı bulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kök salmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten bahsedenler suya yazı yazan, ipe un seren, cüretleri cehaletlerinden doğan siyaset düşkünleridir.

KÖHNE VE KÖTÜRÜM ZİHNİYET: TBMM'de sipariş grup kuran ve kurduranlar, milletvekili borsasında alım satım yapanlar, marjinal partilere belirli süreli ve belli amaçlara matuf milletvekili verip iş bitiminde tekrar iade alanlar köhne ve kötürüm zihniyetlerden başkası değildir. CHP bu gaflet ve rezalet kervanının başını çeken çıbanbaşıdır.

YÜRÜYÜŞ TEZGAH: Bazı baroların Ankara istikametli başlattıkları kaos yürüyüşü, buna CHP-HDP-İP'nin aleni desteği sorumsuzluktur. CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir. Bir hak talebini seslendirmenin yöntemi ayakkabı eskitmek değil, sağduyulu diyaloglarla demokratik erdem göstermektir. Ortada taslak bile yok iken, tekli-çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmek sakat bir vehimdir.
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