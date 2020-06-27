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Yavuz gemisine çirkin provokasyon!

Gelen son dakika haberine göre, Yunanistan ziyareti sırasında Meriç sınırına kadar gelen ve mülteciler konusunda Yunan tezlerine destek veren AB Temsilcisi Borrell dün de Kıbrıslı Rumların provokasyonuna alet oldu. Rum Savunma Bakanı ile helikoptere binen Borrell, Kıbrıs adasının batısında sondaj yapan Yavuz gemisinin bulunduğu bölgeye gitti
 27 Haziran 2020 08:54
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Yavuz gemisine çirkin provokasyon!

Son dakika haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Türkiye sınırına giderek, mülteciler konusunda Yunan şikayetlerini dinleyen ve destek veren AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Komiseri Joseph Borrell dün de Kıbrıs Rum yönetiminde Rumların provokasyonuna alet oldu. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile helikoptere binen Borrell, Kıbrıs açıklarında sondaj yapan Yavuz gemisinin bulunduğu bölgeye gitti.

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin ardından Ankara'ya gelmeyi planlayan Borrell'e "şikayet turları" Yunan-Rum ortaklığında organize edildi. Çarşamba günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Türkiye sınırına, Meriç nehri kıyısına giden ve mülteciler konusunda, "AB sınırlarını korumakta kararlı" diyen İspanyol diplomat, önceki akşam Kıbrıs Rum yönetimine geldi.

Yavuz, Türkiye'nin ilan ettiği ve BM'ye bildirdiği Antalya açıklarındaki kıta sahanlığının güney sınırında bulunuyor. Burada Rumlar da hak iddia ediyor. Yavuz'un bulunduğu nokta, Rumların tek yanlı parsellediği ve İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerine kiraladığı parsellerin içinde yer alıyor.

RUMLAR MEMNUN

Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis'le görüşen Borrell, Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda Rum tezlerini dinledi, destek verdi ve "Sizin sorununuz, AB'nin de sorunu. Türkiye'den sondajlarını durdurmasını isteyeceğim. Türkiye ile deniz münhasır alan sorunlarınızı çözmek için yardımcı olacağım" dedi. Borrell dün öğleden sonra Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis'in düzenlediği helikopter turuna katıldı. Borrell, Kıbrıs adasının batısında, Rumların Limasol kentinin 60 km açığında nisan ayından beri sondaj yapan Yavuz gemisine 6.5 mil (12 km) yaklaşarak 5 dakika kadar havadan seyretti.

AB yetkilisine rehberlik yapan Angelidis, Türk donanmasının korumasında sondaja devam eden Yavuz'un Rumların hak iddia ettiği sularda faaliyet gösterdiğini savundu.

AKINCI İLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Borrel'in ziyareti ve sözlerine KKTC'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçmişte Ada'yı ziyaret eden birçok AB yetkilisinin Kıbrıslı Türklerin de görüşlerini dinlediğini hatırlattı, "Sayın Borrell, diyalogdan ve sorunlara çıkış yolu bulmaya yardımcı olmaktan bahsederken, Kıbrıs'ta diyaloğun asli taraflarından biri olan Kıbrıs Türk tarafının görüş ve önerilerini dinleme zahmetinde bile bulunmamıştır. AB değerleri ile de örtüşmeyen bu davranış kabul edilemez bir yaklaşımdır" dedi.

Rum lider Nikos Anastasiadis, AB yetkilisi Josep Borrell ile görüşmesinin ardından devlet televizyonu RIK'e çıkarak tarihi bir itirafta bulundu ve Türkiye ile askeri çatışmanın Rumların sonu olacağını söyledi. Anastasiadis, "Eğer diplomasi yerine Türkiye ile sorunlarımızı askeri yöntemlerle çözmeye çalışırsak, bu sonumuz olur. Böyle bir şey istemiyoruz. Bu yaklaşım karamsarlık değildir. Sorunlarda hangi silahı tercih edeceğiniz konusudur. Tek kullanabileceğimiz silah da diplomasidir" dedi.
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