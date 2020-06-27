'Demokratik yollarla hepsini göndereceğiz'
|27 Haziran 2020 09:03
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardakilerin 'Acaba koltuğa nasıl yapışırız, nasıl kalkmayız' arayışında olduklarını ancak hepsini demokratik yollardan göndereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Deutsche Welle'nin Youtube yayınında özetle şu açıklamalarda bulundu:
HEPİMİZ ALKIŞLADIK: (İBB'nin Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu satın alması) İstanbul'da toplantıdaydık. Toplantının sonuna doğru Ekrem Bey tabloyu İBB'nin aldığını söyledi. Büyük sevinçle ifade etti. Son derece mutlu oldum. Hepimiz Ekrem Bey'i alkışladık.
KARAR YOK HÜKMÜNDE: (Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanması) İstanbul'daki başarının arkasındaki aktörlerden birisi Canan Hanım'dı. Sanıyorlar ki Canan Hanım, CHP geri adım atacak. Vesayet altındaki yargının alacağı karar bizim için yok hükmünde. Hapse de atabilirler, önemi yok. Eğer bu ülkede bir bedel ödenecekse önce CHP'liler öder.
SONUNU KENDİ HAZIRLADI: Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çaba harcamaya gerek yok. Çünkü kendi sonunu kendi hazırlayan bir lider konumunda. (Seçim kanunlarında değişiklik) Gidici olanlar, gitmemek için önce baskı kurarlar, yasaları değiştirmeye çalışırlar, rakiplerini, 'nasıl yok edebiliriz' diye özel çaba harcarlar. 'Acaba koltuğa nasıl yapışırız, nasıl kalkmayız' arayışı içindeler. Sandığa giderek, hepsini demokratik yollardan göndereceğiz.
SUDAN ÜLKÜCÜLÜK: (Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirileri) Olabildiğince MHP'nin söylemlerine yanıt vermiyoruz. MHP siyasette önemli bir aktördü. Ama bugün MHP'nin geldiği nokta şudur: Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara, Tank Palet'i peşkeş çekenlere destek veriyorsanız sizin milliyetçiliğiniz, sudan milliyetçilik, ülkücülüktür.
Başkanların başarısı en büyük keyfim: (İmamoğlu ve Yavaş'ın 2023'te farklı göreve aday olma ihtimali) Bunu düşünmek kadar yanlış bir şey yok. Onlar şu an belediye başkanı. Onların başarılı olması, anketlerde yukarıda çıkmaları en büyük keyfim. İleride çok daha iyi yerlere gelsinler tabii. Ama şu anda Ekrem Bey, Mansur Bey, diğer başkanlarımız bulundukları kentlere yoğunlaşsınlar.
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