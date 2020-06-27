Hacettepe işçileri üç aydır maaş alamıyor
|27 Haziran 2020 09:06
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Hacettepe Üniversitesi'nde çalışan 333 işçi tam üç aydır maaş alamıyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmak üzere ücretsiz izne çıkarılan işçilere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) de aylardır ödeme yapmadı. BirGün'e konuşan işçiler, zor durumda olduklarını vurgulayarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
DAĞ GİBİ BORÇ BİZİ BEKLİYOR
Birgün Gazetesinden İsmail Arı'nın habeirne göre: Sözleşmeli işçi Hüseyin Üçel, "Üç aydır maaş alamadığımız için ve mağduriyetimizin giderilmesi amacıyla her gün Hacettepe Üniversitesi'ne gidip bekliyoruz. Yazışmalar yapıldı, 'ödenek çıktı' denildi; ama ödemeler onaylamadı. Bakanlığa dilekçelerimizi verdik. Kredi ve kredi kartı borçlarımızı koronavirüs salgınıyla öteledik ama bu süre 10 Temmuz'da doluyor. Dağ gibi borç bizi bekliyor" dedi.
"Evlatlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamayacak noktaya geldik" diyen Üçel, "Mağduriyetimiz giderilsin istiyoruz. Ayrıca sözleşmeli işçi olduğumuz için bir an önce kadro talebimizin de karşılanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
BİN TL YARDIM BİLE ALAMADIK
Hacettepe Üniversitesi'nde kasiyer olarak çalışan Esin Edebali de "Üniversite nisan ayı başında bizi kısa çalışma ödeneği ile ücretsiz izne çıkardı; ama ne İŞKUR ne de üniversite maaş ödedi. Bizlere '1 Temmuz'da işbaşı yapacaksınız' dediler; ama şimdi ekim ayına ertelediler. Benim annem babam yok ve tek başına yaşıyorum. Bin TL kira veriyorum ve kredi kartı borçlarım var. Kısa çalışma ödeneğine bağlı göründüğümüz için devlet, bin TL'lik yardımı dahi vermiyor" ifadelerini kullandı.
E-DEVLET'TEN KALDIRDILAR
DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Ağuş, BirGün'e yaptığı açıklamada, salgın kapsamında yapılan düzenlemeyle çalışanlara 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvuru hakkı tanındığını hatırlattı:
"23 Mart'ta Hacettepe Rektörlüğü İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptı. Yasa, 60 gün içerisinde bu başvuruların sonuçlandırılacağını söylüyordu. Arkadaşlarımız bu müracaatın kabul edildiğini ve ödeneklerin çıktığını e-Devlet'ten gördüler. Ancak, bir iki gün sonra e- Devlet'ten bu bilgiler kaldırıldı. Arkadaşlarımız açlığa mahküm edildi."
Konuyla ilgili rektörlükle görüştüklerini, iktidar partisi yetkililerine dosya sunduklarını söyleyen Ağuş, "Tüm kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Ağuş, "Biz bunun peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sorun çözülmediği takdirde İŞKUR önünde eylem yapmak dahil tüm demokratik ve yasal haklarımızı kullanacağız" diye konuştu.
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