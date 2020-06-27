1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hacettepe işçileri üç aydır maaş alamıyor

Hacettepe Üniversitesi'nde çalışan 333 işçi üç aydır maaş alamıyor. İşçiler, borç batağında olduklarını söyledi. Sosyal-İş Genel Başkanı Ağuş ise "İŞKUR'un önünde eylem yapmak dahil tüm demokratik haklarımızı kullanacağız" dedi.
 27 Haziran 2020 09:06
Yazdır
Hacettepe işçileri üç aydır maaş alamıyor

Hacettepe Üniversitesi'nde çalışan 333 işçi tam üç aydır maaş alamıyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmak üzere ücretsiz izne çıkarılan işçilere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) de aylardır ödeme yapmadı. BirGün'e konuşan işçiler, zor durumda olduklarını vurgulayarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

DAĞ GİBİ BORÇ BİZİ BEKLİYOR

Birgün Gazetesinden İsmail Arı'nın habeirne göre: Sözleşmeli işçi Hüseyin Üçel, "Üç aydır maaş alamadığımız için ve mağduriyetimizin giderilmesi amacıyla her gün Hacettepe Üniversitesi'ne gidip bekliyoruz. Yazışmalar yapıldı, 'ödenek çıktı' denildi; ama ödemeler onaylamadı. Bakanlığa dilekçelerimizi verdik. Kredi ve kredi kartı borçlarımızı koronavirüs salgınıyla öteledik ama bu süre 10 Temmuz'da doluyor. Dağ gibi borç bizi bekliyor" dedi.

"Evlatlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamayacak noktaya geldik" diyen Üçel, "Mağduriyetimiz giderilsin istiyoruz. Ayrıca sözleşmeli işçi olduğumuz için bir an önce kadro talebimizin de karşılanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

BİN TL YARDIM BİLE ALAMADIK

Hacettepe Üniversitesi'nde kasiyer olarak çalışan Esin Edebali de "Üniversite nisan ayı başında bizi kısa çalışma ödeneği ile ücretsiz izne çıkardı; ama ne İŞKUR ne de üniversite maaş ödedi. Bizlere '1 Temmuz'da işbaşı yapacaksınız' dediler; ama şimdi ekim ayına ertelediler. Benim annem babam yok ve tek başına yaşıyorum. Bin TL kira veriyorum ve kredi kartı borçlarım var. Kısa çalışma ödeneğine bağlı göründüğümüz için devlet, bin TL'lik yardımı dahi vermiyor" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET'TEN KALDIRDILAR

DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Ağuş, BirGün'e yaptığı açıklamada, salgın kapsamında yapılan düzenlemeyle çalışanlara 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvuru hakkı tanındığını hatırlattı:

"23 Mart'ta Hacettepe Rektörlüğü İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptı. Yasa, 60 gün içerisinde bu başvuruların sonuçlandırılacağını söylüyordu. Arkadaşlarımız bu müracaatın kabul edildiğini ve ödeneklerin çıktığını e-Devlet'ten gördüler. Ancak, bir iki gün sonra e- Devlet'ten bu bilgiler kaldırıldı. Arkadaşlarımız açlığa mahküm edildi."

Konuyla ilgili rektörlükle görüştüklerini, iktidar partisi yetkililerine dosya sunduklarını söyleyen Ağuş, "Tüm kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Ağuş, "Biz bunun peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sorun çözülmediği takdirde İŞKUR önünde eylem yapmak dahil tüm demokratik ve yasal haklarımızı kullanacağız" diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
18 Haziran 2020 11:22		 2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
08 Haziran 2020 07:47
2020'de devlet tarafından yapılan bazı ödemeler ve tutarları
01 Haziran 2020 06:40		 Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
27 Mayıs 2020 00:03
CTE personeline, teşvik ödemeleri, ödenmeye başladı
21 Mayıs 2020 16:25		 Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
18 Mayıs 2020 09:16
Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkanı
18 Mayıs 2020 07:46		 Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş
07 Mayıs 2020 10:02
CTE personeline, koronayla mücadeleden dolayı teşvik verilecek
06 Mayıs 2020 15:46		 Lise mezunu sağlık personeli kamu yönetimini bitirirse ek göstergesi kaç olur?
05 Mayıs 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - Komşu yine oyun peşinde09:46 - PKK'ya SİHA darbesi09:44 - Emine Erdoğan'dan İdlib'e 57 briket ev bağışı09:40 - Türkiye'den 5 ayda 'Made in Sakarya' damgalı 68 bin 555 otomotiv ihraç edildi09:38 - Ömer Özkan bebek umutları yeşertti09:36 - YKS nedeniyle 'sokağa çıkma' kısıtlaması başladı
09:35 - 1.7 milyon dosyada 'mahkemesiz' çözüm09:32 - Koronavirüs hastalar üzerinde beyin hasarına yol açabilir09:06 - Hacettepe işçileri üç aydır maaş alamıyor09:03 - 'Demokratik yollarla hepsini göndereceğiz'09:00 - Tek kullanımlıklar aldı başını gidiyor08:56 - İzmir'de sokak ortasında dehşet! Genç kıza kabusu yaşattı
08:54 - Yavuz gemisine çirkin provokasyon!08:44 - Baro teklifine tam destek: CHP çıbanbaşı yürüyüş tezgah08:33 - 12 yaşındaki Orhan: Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim08:15 - Kahvaltı yapan daha başarılı!07:50 - Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu07:35 - İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
Yargıtay'dan Bank Asya kararı: Hesap hareketlerini bilirkişi incelemeli
Çocuk yuvalarındaki personele 3-14 gün vardiyası
Seçim barajı için dört alternatif
BAE'den Türkiye'ye tehdit
Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
Kadın özel harekat, bekçilik okulları ve eğitim tarihleri belli oldu
Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
2 milyon 437 bin öğrenci ter dökecek
Cildinizi nemlendiren gliserin ve zengin E vitamini formülüyle
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
liverpool'un premier lig şampiyonu olması 1
talat bulut 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
su deposu 1
çatlak şanzel 1
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 2
25.06.2020 van depremi 1
Yanlış ikilem 1
maske takmak 4
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Ünbel Denışmanlık Geçici 11 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam