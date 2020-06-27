1.7 milyon dosyada 'mahkemesiz' çözüm
Adalet Bakanlığı'nın uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları olarak yargı sistemine kazandırdığı arabuluculuk ve uzlaştırma, uyuşmazlıkların çözümünü hızlandırırken, yargının iş yükünü de ciddi oranda hafifletti. Arabuluculukta 932 bin, uzlaştırmada ise yaklaşık 756 bin olmak üzere, yaklaşık 1.7 milyon dosyada taraflar mahkemeye gitmeden anlaşmaya vardı. Böylece arabuluculukta yüzde 70, uzlaştırmada yüzde 82 başarı yakalandı
|27 Haziran 2020 09:35
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de sıklıkla vurguladığı arabuluculuk ve uzlaştırmada elde edilen başarı, mahkemelerin iş yükünü azalttı. Uygulama iki tarafın da rızasıyla çözüme ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda uyuşmazlık dosyaları, mahkemelere intikal etmeden hızla çözüme kavuşturuluyor. Arabuluculuk, ihtiyari olarak 2013'te hukuk sistemine kazandırıldı. İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda da 1 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu olarak uygulanıyor
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