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PKK'ya SİHA darbesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG çatısı altında bulunan KJB'nin yürütme konseyi üyesi Leyla Ağiri kod adlı Filiz Arslan SİHA tarafından etkisiz hale getirildi.
 27 Haziran 2020 09:46
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PKK'ya SİHA darbesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG çatısı altında bulunan KJB'nin yürütme konseyi üyesi Leyla Ağiri kod adlı Filiz Arslan SİHA tarafından etkisiz hale getirildi. Türk istihbarat birimleri 23 Haziran'da Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi karşısında yer alan Ayn el Arap bölgesindeki Helince köyünde bir evde PKK/YPG'li teröristlerin buluştuğu bilgisine ulaştı. Teröristlerin bulunduğu eve SİHA ile hava harekatı düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 25 yıldır PKK terör örgütünde yer alan ve YPG çatısı altında bulunan KJB'nin (Yüce kadınlar topluğu) 4'lü yürütme konseyinde bulunan Leyla Ağiri kod adlı Filiz Arslan'ın da (47) olduğu belirlendi. Operasyonda ayrıca örgütün kadın yapılanması üyeleri Zehra Barkal, Emine Veysi ve Mizgin Halil de öldürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'da terörist başı Abdullah Öcalan tarafından eğitilen Ağiri'nin Ankara Güvenpark'ta 2016'da 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırının azmettirici olarak arandığı iddia edildi. Öte yandan MİT-TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye kentine bağlı Şarbajer bölgesinde bir araca operasyon düzenledi. SİHA'ların vurduğu araçta, PKK'nın sözde İstihbarat başkan yardımcısı ile 2 terörist öldürüldü.
Sabah
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