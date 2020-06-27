Komşu yine oyun peşinde
|27 Haziran 2020 09:49
|Yazdır
Türkiye ile Yunanistan'ı krizin eşiğine getiren, Kardak Adası'na Yunan bayrağını dikerek "Kardak Krizi"nin doğmasına neden olan aktörlerden şimdiki Kelemez (Kalymnos) Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e hitaben kaleme aldığı mektupta kirli bir öneriye yer verdi.
"Egnatia Otoyolundaki Türk TIR'lara Fren" başlığıyla yer alan mektupta Yunanistan'a ihracat yapan Türk firmalarının ürünlerini taşıyan Türk TIR'larının İpsala Hudut Kapısı'ndan Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra devam ettikleri Egnatia otoyolunda kontrol bahanesiyle durdurulmalarını, bekletilmelerini ve ürünlerinin bozulmasının sağlanmasını tavsiyesi yer aldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin meşru haklarını savunmasına uluslararası hukuk tezlerine dayandırarak karşı çıkamayan Yunanistan, bu kez de kamuoyunun dikkatini akıl almaz bir öneriye yöneltti. "kostasxan.blogspot. com" da Başbakan'a hitaben yazılan mektupta Türkiye'ye yönelik saldırgan ifadeler de yer aldı.
Diakomichalis, Ayasofya'da Kur'an okunmasından rahatsızlığını "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Kuran'ın okunması acaba sonuçta, çok da önemli değil miydi ve Erdoğan'ın tahriklerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı sert açıklamada bulunmamalı mıydı?" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emine Erdoğan'dan İdlib'e 57 briket ev bağışı
27 Haziran 2020 09:44
|'Demokratik yollarla hepsini göndereceğiz'
27 Haziran 2020 09:03
|MHP'den Baro teklifine tam destek
27 Haziran 2020 08:44
|BAE'den Türkiye'ye tehdit
27 Haziran 2020 07:05
|Seçim barajı için dört alternatif
27 Haziran 2020 06:50
|Oktay'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi için başsağlığı mesajı
27 Haziran 2020 04:29
|27 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Haziran 2020 00:01
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Haziran 2020 23:57
|Kızılay Başkanı Kınık: Türkiye'nin kurumları yurt dışına gidince ne verebiliriz diye düşünüyor
26 Haziran 2020 23:34
|Dışişleri: Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir
26 Haziran 2020 21:48