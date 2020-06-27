Konya'daki telefonla yüksek sesle konuşma cinayetinde 4 zanlı tutuklandı
|27 Haziran 2020 10:20
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Konya'da cep telefonuyla yüksek sesle konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'ndeki parkta Derviş Bakım'ın (40), cep telefonuyla yüksek sesle konuştuğu için Yaşar D. (23) ile aralarında çıkan kavgaya sonradan karışan Rahman A. (20) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, Rahman A. ve Yaşar D. ile Muammer Ç. (24), Mevlüt Ö. (19), Hamza A. (21) ve R.D. (16) gözaltına alındı.
Zanlılardan Rahman A. emniyetteki ifadesinde, bıçağın maktule ait olduğunu iddia ederek, ilk önce Bakım'ın kendilerine bıçakla saldırdığını, kavga esnasında yere düşen bıçağı alarak maktule sapladığını anlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan Rahman A, Yaşar D, Muammer Ç. ve R.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Mevlüt Ö. ve Hamza A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'ndeki parkta iki gün önce cep telefonuyla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle çevredekiler tarafından uyarılan Derviş Bakım (40), çıkan kavgada bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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