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YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı 2020-YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylar, geçen yıla göre 30 dakika daha ilave süre kullanacak- Sınavda koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar maske ve siperlikleri ile geldi
 27 Haziran 2020 10:34
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullanacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

- Sınavda koronavirüs önlemleri

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile geldi.

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

- Kovid-19 durumu olan adaylar, ayrı binalarda sınava alınıyor

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

YKS nedeniyle bugün 09.30-15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdi. Polis, sınav merkezlerinin çevresinde sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyardı.
Anadolu Ajansı
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