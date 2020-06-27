PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı sığınakların yerini yakalanan terörist deşifre etti
|27 Haziran 2020 10:56
|Yazdır
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan teröristin yer göstermesi sonucu, PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınak tespit edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mervan" kod adlı M.A, verdiği ifadede örgütün kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini deşifre etti.
Terörist M.A'nın, İl Jandarma Komutanlığınca Adıyaman-Malatya sınırında, Gerger ilçesi kırsal kesiminde bulunan Karagöl mevkisi, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde düzenlenen operasyonda 25-26 Haziran'da gösterdiği 2 sığınak ile 9 noktada arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Aramada bir kısmı sığınaklarda, bir kısmı da toprağa gömülü bidonlarda örgütü simgeleyen bez parçası, bir soba, bir ocak, 2 güneş paneli, 6 batarya, 3 akü, 75 pil, 4 radyo, 8 el feneri, 400 metre kablo, çeşitli örgütsel dokümanlar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Coğrafya öğretmenliğinden 'sözleşmeli subaylar imamlığı'na
27 Haziran 2020 12:19
|PKK'ya SİHA darbesi
27 Haziran 2020 09:46
|Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
27 Haziran 2020 03:56
|İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
26 Haziran 2020 22:41
|Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 şehit
26 Haziran 2020 21:09
|Kastamonu'da FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
26 Haziran 2020 20:41
|Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı
26 Haziran 2020 18:18
|Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
26 Haziran 2020 17:58
|Etkinlik pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 10 ay hapis
26 Haziran 2020 17:56
|Almanya'daki FETÖ'cüler arasında 'para' çatlağı
26 Haziran 2020 15:12