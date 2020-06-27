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Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
Adıyaman'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı
|27 Haziran 2020 10:57
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Adıyaman'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişinin sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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