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KDK'den sınavı geçersiz sayılan YDS adayı için tavsiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği Yabancı Dil Tespit Sınavı'na (YDS) giren öğrencinin sınavının iptal edilmesini, "orantısız bir müdahale" olarak değerlendirerek, sınavın geçerli sayılmasına ilişkin tavsiye kararı verdi
 27 Haziran 2020 11:15
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KDK'den sınavı geçersiz sayılan YDS adayı için tavsiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği Yabancı Dil Tespit Sınavı'na (YDS) giren öğrencinin sınavının iptal edilmesini, "orantısız bir müdahale" olarak değerlendirerek, sınavın geçerli sayılmasına ilişkin tavsiye kararı verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, YDS'ye giren bir öğrenci, sınavının iptal edilmesi üzerine KDK'ye (Ombudsman) şikayet başvurusunda bulundu.

Öğrenci, ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavında gözetmenlerin kimliğiyle uzun süre ilgilendiğini, sınav sırasında ve sonrasında gözetmenlere bir sorun olup olmadığını sorduğunu ve "Sorun yok" cevabını aldığını belirtti.

Sınav sonrasında sonucunu beklerken kimliğindeki fotoğrafın üzerinde yer alan soğuk damganın belirsiz olması nedeniyle sınavının iptal edildiğini öğrenen genç, KDK'ye başvurarak, sınavının geçerli sayılmasını ve puanının hesaplanmasını talep etti.

KDK, öğrencinin başvurusu üzerine ÖSYM'den bilgi ve belge talep ederek araştırmalarda bulundu. Yapılan inceleme sonucu tereddüt yaşanan hususun nüfus cüzdanının ön yüzündeki soğuk damganın belirsiz olmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

KDK uzmanları, salon görevlilerinin aday listesi, sınav giriş belgesi ve benzeri belgelerde yer alan fotoğraflarla adayın görüntüsünü karşılaştırarak basit bir çözüm üretebileceklerini ifade etti.

Çözüm yerine nüfus cüzdanının sahte olması ihtimaliyle sınavın geçersiz sayılmasının hakkaniyete sığmadığı, eğer sahte nüfus cüzdanı bahis konusu ise sınav görevlilerinin suç duyurusunda bulunması gerektiğinin altı çizildi.

Adayın yanında pasaportunun da bulunduğu ancak sınav görevlilerinin şüpheleri üzerine başka kimlik kartı sormak yerine adaya haber vermeden sınavın iptal edilmesiyle sonuçlanacak bir duruma imza attıkları aktarıldı.

ÖSYM'nin sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinde sınav güvenliğini aşan bir tutum barındırdığına işaret edilen kararda adayın sınavının iptal edilmesinin orantısız müdahale olduğu değerlendirildi.

KDK, başvuran öğrencinin biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulanmasının yapılmasına ve doğrulama neticesinde tereddüt olmaması halinde sınavın geçerli sayılarak puanın açıklanması gerektiğine ilişkin tavsiye kararı verdi.

Karar, adaya ve ÖSYM'ye de iletildi.
Anadolu Ajansı
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