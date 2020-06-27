AYM ByLock'u 'FETÖ'de belirleyici delil' saydı

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapse mahküm olan F. Kara, "ByLock verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, mahkümiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılmasının adil yargılanma hakkının ihlali olduğu" iddiasıyla 20 Nisan 2018'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

AYM başvuruyu oy birliğiyle hak ihlali görmedi ve 4 Haziran'da reddetti. Karar dün Resmi Gazete'de yayınlandı. MİT'in ByLock verilerini adli mercilere iletmesinin, verileri hukuka aykırı kılmayacağı vurgulanan AYM kararında özetle şöyle denildi:

"Sonuç olarak anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan bir terör örgütüyle ilgili istihbarat çalışmaları sırasında rastlanan ByLock uygulamasına ilişkin verilerin, bu örgütle ilgili yürütülen soruşturma ve yargılamalarda maddi gerçeğe ulaşılmasına katkı sunması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Yargı kararlarına göre, örgütsel amaçla kullanılması için tasarlanmış bu programı örgütle irtibatı olmayan bir kişinin uygulama mağazaları ile internet sitelerinde rastlayarak indirmesi durumunda bile, örgüt mensubunun yardımı olmaksızın kullanması ve başka kişileri arkadaş ekleyip iletişim kurması imkanı bulunmamaktadır.

Somut olayda mahkeme, ByLock sunucusuna bağlanıp bir user-ID alarak bu sisteme dahil olmasını ve programı örgütsel haberleşmenin gizliliğini sağlamak amacıyla kullanmasını örgütle bağlantısını gösteren bir delil olarak değerlendirmiştir. Özellikleri itibarıyla sadece FETÖ/PDY mensuplarınca -örgütsel iletişimde gizliliği sağlama amacıyla- kullanılan kriptolu iletişim ağının başvurucu tarafından kullanılmasının terör örgütüne üye olma suçu açısından mahkümiyete dayanak alınması, adil yargılanma hakkı kapsamındaki usul güvencelerini tamamen etkisiz hale getiren ve açıkça keyfi bir uygulama olarak değerlendirilemez."