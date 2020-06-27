1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 ay 7 gün hapse mahkum edilen Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı
 27 Haziran 2020 11:55
Yazdır
Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası

Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle, "Astlık-ustluk munasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karsı guven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler Milli Savunma Bakanlığı avukatı Özel Aydın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile sanık Üçok'un avukatı Ugur Altun hazır bulundu.

Avukat Aydın, sanığın söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Avukat Olgaç da Yargıtay ictihatları goz onune bulundurulduğunda Üçok'un üzerine atılı suçu islediginin sabit olduğunu bildirdi ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

Taleplerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan Hakim Celal Savaş, emekli askeri hakim albay Üçok'un, Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4'üncü maddesinde belirtilen, "Astlık-ustluk munasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karsı guven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üçok'un, sosyal medya hesabından 15 Temmuz surecinin sorumlusunun "Genelkurmay Baskanı oldugu, yargılanması gerektigi" yönünde paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Bir internet sitesine verdiği söyleşide de Üçok'un, komuta kademesinin darbecilerle birlikte hareket edecegi yonunde algı olusturmaya yonelik beyanda bulundugu ifade edildi.

İddianamede, Üçok'un, atılı suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis
26 Haziran 2020 07:50		 Belediye işçisini darp eden genç tutuklandı
24 Haziran 2020 19:45
Kayseri'de eski Sarıoğlan belediye başkanlarına hapis cezası
24 Haziran 2020 16:21		 Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis cezası
24 Haziran 2020 16:10
Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek
24 Haziran 2020 13:33		 Dürümlü katliamı davası sanığına rekor ceza
24 Haziran 2020 13:30
MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması başladı
24 Haziran 2020 12:08		 Başhekim, doktora tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı
23 Haziran 2020 23:14
Mahkemeden İmamoğlu'nun tazminat talebine ret
23 Haziran 2020 14:54		 Adnan Oktar davasında sanıkların korona nedeniyle erteleme talepleri reddedildi
23 Haziran 2020 12:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı12:25 - Coca-Cola, Unilever ve P-G'den sosyal medyaya reklam şoku12:19 - Coğrafya öğretmenliğinden 'sözleşmeli subaylar imamlığı'na12:17 - Samsun Orman Müdürlüğünde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı12:14 - Motosikletli polisler, araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi12:14 - Şans getirsin diye sınava papağanıyla geldi
12:05 - Ameliyat olan öğrenci, sınava hasta nakil aracıyla götürüldü12:03 - Gençlerde unutkanlığın sebebi aşırı teknoloji kullanımı ve depresyon11:57 - Veteriner hekimlerden kurban hizmetleri için ek tedbir talebi11:55 - Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası11:49 - AYM ByLock'u 'FETÖ'de belirleyici delil' saydı11:31 - Üniversiteli olmak için 15 net yetiyor
11:17 - Kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti11:15 - KDK'den sınavı geçersiz sayılan YDS adayı için tavsiye11:11 - Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi11:03 - Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli10:58 - Polis ile vatandaş arasında maske tartışması10:57 - Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
2 yıl önce 703 ile kaldırılmıştı, yanlışlığı fark edilip geri getirildi
Yargıtay'dan Bank Asya kararı: Hesap hareketlerini bilirkişi incelemeli
Üniversiteli olmak için 15 net yetiyor
BAE'den Türkiye'ye tehdit
Erdoğan'ın talimatıyla hayatı değişti
Çocuk yuvalarındaki personele 3-14 gün vardiyası
Seçim barajı için dört alternatif
Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
Aile hekiminden alınan Covid-19 raporları geçerli
Ömer Özkan bebek umutları yeşertti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 2
Yeni yasa hazırlığı 2
kırmızı 2
ispat edene 1 milyon dolar vereceğim 1
şehir hatları vapurunun 5 kuruş olması 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 1
yasak elma 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
filistin'e 5 milyon dolar nakdi hibe verilmesi 1
26.06.2020 manisa depremi 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam