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Gençlerde unutkanlığın sebebi aşırı teknoloji kullanımı ve depresyon

Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sevinç Ümit: Unutkanlık probleminin gençlerde görülmesinin en büyük nedenlerinden olan bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerin kullanımının sınırlandırılması ile unutkanlık probleminin bir miktar önüne geçilebileceği düşünülüyor"- "Unutkanlık problemi ciddiye alınması gereken bir problemdir. Depresyon en sık karşılaşılan unutkanlık nedenlerinden biridir"
 27 Haziran 2020 12:03
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Gençlerde unutkanlığın sebebi aşırı teknoloji kullanımı ve depresyon

- Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sevinç Ümit, "Unutkanlık probleminin gençlerde görülmesinin en büyük nedenlerinden olan bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerin kullanımının sınırlandırılması ile unutkanlık probleminin bir miktar önüne geçilebileceği düşünülüyor." dedi.

Ümit, AA muhabirine gençlerde görülen unutkanlık nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Genç yaşlarda görülen unutkanlık probleminin altından genelde, modern yaşam ile birlikte daha yaygın şekilde karşılaşılan ruhsal sıkıntıların çıktığını ifade eden Ümit, "Unutkanlığın arkasında genelde depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri sonucu oluşan rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu vitamin eksikliklerinin başında ise B12 ve folat geliyor. Tiroid hormonlarında görülen herhangi bir problem de unutkanlığa neden olabiliyor ve bu problemin uzmanlar tarafından mutlaka araştırılması tavsiye ediliyor." diye konuştu.

Günümüzde özellikle de çalışan genç yaştaki kişilerde unutkanlık problemi ile sıklıkla karşılaşıldığını anlatan Ümit, bilgisayar, telefon gibi çeşitli teknolojik aletlerin günümüzde kullanımının çok artması nedeniyle de unutkanlık probleminin genç yaşlara kadar indiğini kaydetti.

- "Psikoterapi yöntemi ile depresyon tedavisi yapılabiliyor"

Ümit, unutkanlık probleminin bazı durumlarda altta yatan ciddi bir hastalığı da işaret edebildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Unutkanlık problemi ciddiye alınması gereken bir problemdir. Depresyon en sık karşılaşılan unutkanlık nedenlerinden biridir. Depresyon, sinir sistemi biyokimyasının kişiyi zorlayan nedenlerle bozulması, dolaylı olarak da sinir sisteminin işlevini kaybetmesi olarak tanımlanıyor. Belirtileri heyecan, takıntı, uykusuzluk veya aşırı uyku durumu, odaklanma problemleri olarak sayılıyor. Kişide odaklanma problemi olması nedeniyle de unutkanlık görülebiliyor.

Günümüz şartlarında çalışma koşullarının yoğun olması, bu duruma bağlı olarak çalışanların sürekli stres altında kalması, geçim zorluğu, hava kirliliği depresyona yol açan etkenler arasında. Depresyonun tedavi edilmesi durumunda, depresyona bağlı olarak gelişen unutkanlık problemi de ortadan kalkabiliyor. Günümüzde çeşitli ilaç ve psikoterapi yöntemi ile depresyon tedavisi yapılabiliyor."

- Kötü beslenmek sonucu ortaya çıkan unutkanlık problemine dikkat

Ümit, epilepsinin (Sara hastalığı) günümüzde sıkça görülen ve kişide nöbet geçirmeye de neden olabilen bir hastalık olduğunu ifade ederek, bu hastalıkta unutkanlık ve dalgınlık durumlarının görülebildiğini kaydetti.

Günümüz şartlarında insanların yoğun çalışma şartlarından ve vakit kaybetmek istememesinden dolayı hızlı tüketim ürünlerine yöneldiği aktaran Ümit, tüketimi gün geçtikçe artan bu ürünlerin gerekli olan vitamin ve minerallerin alınmasını önlemenin yanında kişide kilo problemleri de oluşturduğunu söyledi.

Ümit, "Kilo problemi yaşayan kişiler hızlı şekilde kilo vermek istediği için sonrasında ihtiyacı olandan çok daha az beslenmeye başlıyor bu durum da gerekli vitamin ve minerallerin alınmasını engelliyor. Gerektiği kadar, zamanında ve doğal ürünlerle yani vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilecek besinlerle beslenmek, kötü beslenme sonucu ortaya çıkan unutkanlık problemini ortadan kaldırabiliyor." bilgilerini verdi.

- "Genç yaşta geçirilen kazalar unutkanlığa neden olabiliyor"

Dr. Sevinç Ümit, genç yaşta geçirilen bazı operasyonların, kazaların veya ciddi hastalıkların da kişide unutkanlığa neden olabileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sistemik hastalıklar, tiroid bezlerinde problem olması sonucu gelişen guatr hastalığı, şeker hastalıkları gibi hastalıklar da doğru şekilde tedavi edilmediği sürece unutkanlığa neden olabiliyor. Bu hastalığın bir uzman kontrolünde doğru şekilde tedavi edilmesi unutkanlık probleminin görülmesi riskini ortadan kaldırıyor. Ayrıca unutkanlık probleminin gençlerde görülmesinin en büyük nedenlerinden olan bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerin kullanımının sınırlandırılması ile unutkanlık probleminin bir miktar önüne geçilebileceği düşünülüyor.

Kişi için önemsiz olan bir şeylerin unutulması çok önem taşımasa da bu unutkanlık zamanla daha önemli şeylerin unutulmasına ve günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesinde zorluklar yaşamaya neden olabiliyor. Bu nedenle unutkanlık probleminin erken dönemde fark edilip, bu konuda bir uzmandan yardım alınması önemli zira erken tedavi yönteminde iyileşme oranının daha yüksek olduğu belirtiliyor."
Anadolu Ajansı
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