Ameliyat olan öğrenci, sınava hasta nakil aracıyla götürüldü
|27 Haziran 2020 12:05
|Yazdır
Esenyurt'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ameliyat olduğu için tek başına gidemeyen Merve Göker isimli öğrenci, belediyenin hasta nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.
Esenyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınav öncesi okula tek başına gidemeyen bazı öğrenciler, belediyenin hasta nakil araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü.
Ayağından ameliyat olduğu için tekerlekli sandalye kullanan Merve Göker, sabah 07:30'da Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı. Nakil aracına annesi ile bindirilen Göker, sınava gireceği Kağıthane'deki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü.
Sınava gireceği bina önüne kadar götürülen Göker'in annesi Vartuhi Altuntepe, "Esenyurt Belediyesi ekipleri, kızımın ameliyat sürecinde çok yardımcı oldular. ÖSYM sınavında da kızımı okuluna sınava götürüyorlar. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun Orman Müdürlüğünde 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
27 Haziran 2020 12:17
|Şans getirsin diye sınava papağanıyla geldi
27 Haziran 2020 12:14
|Motosikletli polisler, araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi
27 Haziran 2020 12:14
|Veteriner hekimlerden kurban hizmetleri için ek tedbir talebi
27 Haziran 2020 11:57
|Kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti
27 Haziran 2020 11:17
|Polis ile vatandaş arasında maske tartışması
27 Haziran 2020 10:58
|YKS nedeniyle 'sokağa çıkma' kısıtlaması başladı
27 Haziran 2020 09:36
|Tek kullanımlıklar aldı başını gidiyor
27 Haziran 2020 09:00
|Yavuz gemisine çirkin provokasyon!
27 Haziran 2020 08:54
|12 yaşındaki Orhan: Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim
27 Haziran 2020 08:33