Şans getirsin diye sınava papağanıyla geldi
|27 Haziran 2020 12:14
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Üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin ilk oturumuna katıldığı YKS saat 10.15'te başladı. Öğrencilerin ulaşım ve sağlık problemi yaşamaması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı 81 ilde öğrenciler, sabahtan itibaren sınava girecekleri okulun yolunu tuttu.
İzmir'de de Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek öğrenciler, velileriyle birlikte okul binası önünde yoğunluk oluşturdu.
YKS'ye anne ve babasının yanı sıra 7 yıldır beslediği 'Paşa' isimli papağanıyla gelen Aleyna Üzer, tebessüm ettirdi. Üzer, 'Jako' cinsindeki can dostuna çok bağlı olduğunu ve şans getirmesi için sınava onunla birlikte geldiğini dile getirdi.
Paşa'nın kalabalık ortamda kaçmaması için ayağına zincir bağlayan Üzer, "Heyecanlıyım, Paşa inşallah bana uğur getirir. 7 yıldır onu besliyorum. Birbirimize çok bağlıyız. İnşallah sınavı kazanacağıma inanıyorum" dedi.
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